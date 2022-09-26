Индонезия готовится принять Путина на саммите G20

Фото: Администрация президента РФ

Правительство Индонезии готовится принять президента России Владимира Путина на саммите G20. Об этом заявил руководитель администрации президента страны Херу Буди Хартоно в понедельник, 26 сентября.

— Он (Путин — прим. «ВМ») дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне, — рассказал он.

По словам Хартоно, приезд российского лидера на саммит полностью зависит от его окончательной позиции, передает ФАН.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при рассмотрении вопроса участия Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Он также выразил благодарность Индонезии, которая пригласила Россию принять участие в мероприятии.

В конце августа премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что у России «нет морального права» присутствовать на саммите G20, пока продолжается специальная операция на Украине. Ранее несколько западных стран предлагали исключить РФ из «Большой двадцатки».