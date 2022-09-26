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Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса отреагировала на идею отправить ее в дом престарелых

Араз Салехов

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Общество
Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса отреагировала на идею отправить ее в дом престарелых
Фото: Youtube / НТВ

В воскресенье, 25 сентября, советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина отметила свое 84-летие. Сын бывшего мужа артистки Бари Алибасов — младший решил преподнести ей подарок, и заявил, что ее уже давно пора отправить в дом престарелых, и даже выбрал для нее заведение. В эфирное сетевого вещания «Вечерней Москвы» адвокат артистки Юлия Вербицкая рассказала, насколько схожи с реальностью подобные заявления.

По словам юриста, Федосеева-Шукшина к подобным словам относится с юмором.

— Мы отмечаем, что молодой человек очень яркий, громкий и скандальный, его носит эмоционально от крайней любви к Лидии Николаевне до крайней ненависти. Он ее обижал, и действительно, когда она слышала, что он о ней говорит, ей было неприятно. К этой новости она отнеслась с юмором, сказав «Тоже мне сыночек, пускай дом престарелых открывает для своего папеньки», — пояснила она.

При этом Вербицкая уточнила, что Лидия Николаевна «подумывает о следующем браке», а не о подобном предложении Алибасова — младшего. Кроме того, адвокат напомнила, что брак между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Барри Алибасовым был расторгнут примерно год назад, а значит, никакого юридического права семья Алибасовых к наследству артистки не имеет.

— Это шум, трескотня, новые фразы. Молодой человек как пиарщик очень талантлив, мы отдаем ему должное, желаем ему всего хорошего, а также просим соблюдать некие нормы этичности. Все-таки он кричит, что он настоящий Алибасовкий сын, пускай он эксплуатирует имя своего отца, а наследство и имя Василия Макаровича и Лидии Николаевной Шукшиных оставит при должном почтении и уважении, — заявила Вербицкая.

Кроме того, юрист рассказала, какие действия они предпримут в случае повторного возникновения таких заявлений со стороны кого-либо.

— Если они не будут совершать никаких действий в отношении Шукшиной, то это ограничится громким инфоповодом, если же будут, особенные неправомерные действия в отношении Шукшиной, то мы всегда готовы написать заявление в суд или в правоохранительные органы в зависимости от того, что они сотворят, — предупредила Вербицкая.

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