Губернатор Подмосковья призвал уделить внимание территориям с нехваткой медиков

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Вовлеченность глав территорий Московской области в работу по привлечению медицинских кадров в больницы и поликлиники является важной частью работы. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Прошу эти территории, где укомплектованность медкадрами оставляет желать лучшего, уделить особое внимание этому вопросу. Если с нашей стороны нужно дополнительное участие, вы можете на него рассчитывать, — заявил он.

По словам губернатора, большая активность в этом вопросе требуется от глав Щелкова, Наро-Фоминска, Воскресенска, Шаховской, Краснознаменска, Егорьевска, Лотошина, Протвина, Фрязина и Власихи, передает «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что более 30 тысяч телемедицинских консультаций провели медицинские специалисты в Подмосковье.

Подмосковные врачи проводят онлайн-прием пациентов, а также могут скорректировать или назначить курс лечения, направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту или оформить электронный рецепт на льготное лекарство. Получить такую онлайн-консультацию можно не выходя из дома, нужны только гаджет и доступ в интернет.