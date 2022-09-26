«Никто не может отключиться»: Карпин рассказал о реакции игроков на мобилизацию

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Игроки сборной России по футболу по-разному отреагировали на объявленную в стране частичную мобилизацию, но абстрагироваться от этого не смог никто. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

— Каждый по-разному реагировал. Кто-то напрягся, кто-то — с улыбкой. Ситуация неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой-то момент, — это 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки, — заявил он.

Несмотря на то что матч и разминки как-то отвлекают от новостной повестки, «отключиться» полностью не может никто, уточнил он. Тем не менее перед началом матча с Киргизией напряжения среди игроков не было, сказал Карпин в интервью на YouTube-канале «Вышли!». Встреча завершилась победой сборной России со счетом 2:1.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил «Вечерней Москве», что при явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена.

Кроме того, при проведении мобилизационных решений иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. «ВМ» рассказала, как этого избежать.