Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Никто не может отключиться»: Карпин рассказал о реакции игроков на мобилизацию

Евгений Белоусов
Спорт
«Никто не может отключиться»: Карпин рассказал о реакции игроков на мобилизацию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Игроки сборной России по футболу по-разному отреагировали на объявленную в стране частичную мобилизацию, но абстрагироваться от этого не смог никто. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил главный тренер команды Валерий Карпин.

— Каждый по-разному реагировал. Кто-то напрягся, кто-то — с улыбкой. Ситуация неординарная, да. То, что про нее думаешь в какой-то момент, — это 100 процентов. Ребята говорили, что их знакомым пришли повестки, — заявил он.

Несмотря на то что матч и разминки как-то отвлекают от новостной повестки, «отключиться» полностью не может никто, уточнил он. Тем не менее перед началом матча с Киргизией напряжения среди игроков не было, сказал Карпин в интервью на YouTube-канале «Вышли!». Встреча завершилась победой сборной России со счетом 2:1.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил «Вечерней Москве», что при явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена.

Кроме того, при проведении мобилизационных решений иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. «ВМ» рассказала, как этого избежать.

Сборная России по футболу Мобилизация Валерий Карпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте