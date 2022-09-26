Как избежать мобилизации по ошибке

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В России идет частичная мобилизация. При ее проведении иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. О том, как этого избежать, — в материале «Вечерней Москвы».

«Перегибы абсолютно недопустимы»

Сообщения о случаях неправомерных призывов в рамках частичной мобилизации начали появляться почти сразу после ее объявления. Так, например, по ошибке был призван 63-летний пенсионер из Волгоградской области, страдающий ишемией мозга и диабетом второй степени. Военкомат мобилизовал его 22 сентября, не посмотрев на возраст и заболевания мужчины. После общественного резонанса пенсионера вернули домой.

Похожие случаи с разной частотностью происходили во всей стране. В какой-то момент главы ряда регионов призвали военные комиссариаты внимательнее проводить частичную мобилизацию и пообещали вернуть домой всех, кого призвали по ошибке (одним из первых это сделал глава Якутии Айсен Николаев).

На проблему обратил внимание и глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он направил министру обороны Сергею Шойгу письмо, в котором сообщал о случаях призыва граждан «без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту». Глава СПЧ призвал неукоснительно соблюдать правила призыва и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа.

Отреагировали на ситуацию и в обеих палатах российского парламента. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию с ошибочным призывом, заявила, что «такие перегибы абсолютно недопустимы». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал следующее:

— На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами... Если допущена ошибка — необходимо ее исправить.

Как избежать ошибочной мобилизации

Несмотря на то что власти указали военкоматам на их ошибки, отдельные огрехи при частичной мобилизации все еще возможны. Что делать, если вам пришла повестка, а вы уверены, что не подпадаете под критерии призыва?

— Прежде всего следует определить, по какой конкретно причине вы не подлежите призыву, — ответил «ВМ» заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

По его словам, есть три основные причины:

негодность по состоянию здоровья;

наличие «брони», которая распространяется на представителей ряда профессий;

осуществление постоянного ухода за близкими родственниками, в том числе инвалидами I группы (при отсутствии других лиц, способных это делать).

Чтобы доказать, что вы не подлежите призыву, потребуется принести в военкомат документы, подтверждающие одну из вышеописанных причин.

— На этапе вручения повесток действительно могут случаться единичные ошибки, — говорит Краснов. — Однако при явке в военкомат у гражданина есть возможность доказать, что он не подходит под параметры частичной мобилизации. Для этого потребуется предоставить подтверждающие документы. Например, в случае проблем со здоровьем — выписку из медкарты и медицинские справки, заверенные печатями и подписями врачей из клиник.

Все диагнозы и болезни, которые дают право на освобождение от военной службы, перечислены в «Расписании болезней». Ознакомиться с ними можно здесь. А подробные рекомендации о том, как получать медицинские документы и как они должны быть заполнены, можно найти здесь.

При наличии «брони» потребуются:

справка с места работы;

документ, подтверждающий, что ваша организация относится к перечню системообразующих.

В случае необходимости заботы о близком родственнике также потребуются медицинские и иные документы, подтверждающие это.

Так или иначе, военкомат обязан повторно уточнить и сверить сведения о призывнике. Если после этого выяснится, что гражданин не подлежит мобилизации, его должны отпустить домой.

В случае если вы уверены, что вас или вашего близкого призвали ошибочно, а военкомат отказывается учитывать принесенные документы, вы можете:

сообщить об этом в военную прокуратуру, позвонив по телефону доверия +7 (495) 693-63-51;

рассказать об этом на горячей линии по вопросам частичной мобилизации — 122.

Подробнее о тех, кто не подлежит призыву, а также ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «ВМ».