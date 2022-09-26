Как избежать мобилизации по ошибке

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В России идет частичная мобилизация. При ее проведении иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. О том, как этого избежать, — в материале «Вечерней Москвы».
Сообщения о случаях неправомерных призывов в рамках частичной мобилизации начали появляться почти сразу после ее объявления. Так, например, по ошибке был призван 63-летний пенсионер из Волгоградской области, страдающий ишемией мозга и диабетом второй степени. Военкомат мобилизовал его 22 сентября, не посмотрев на возраст и заболевания мужчины. После общественного резонанса пенсионера вернули домой.
Похожие случаи с разной частотностью происходили во всей стране. В какой-то момент главы ряда регионов призвали военные комиссариаты внимательнее проводить частичную мобилизацию и пообещали вернуть домой всех, кого призвали по ошибке (одним из первых это сделал глава Якутии Айсен Николаев).
На проблему обратил внимание и глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он направил министру обороны Сергею Шойгу письмо, в котором сообщал о случаях призыва граждан «без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту». Глава СПЧ призвал неукоснительно соблюдать правила призыва и не допускать случаев, которые могут подрывать доверие народа.
Отреагировали на ситуацию и в обеих палатах российского парламента. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию с ошибочным призывом, заявила, что «такие перегибы абсолютно недопустимы». Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал следующее:
— На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами... Если допущена ошибка — необходимо ее исправить.
Несмотря на то что власти указали военкоматам на их ошибки, отдельные огрехи при частичной мобилизации все еще возможны. Что делать, если вам пришла повестка, а вы уверены, что не подпадаете под критерии призыва?
— Прежде всего следует определить, по какой конкретно причине вы не подлежите призыву, — ответил «ВМ» заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.
По его словам, есть три основные причины:
Чтобы доказать, что вы не подлежите призыву, потребуется принести в военкомат документы, подтверждающие одну из вышеописанных причин.
— На этапе вручения повесток действительно могут случаться единичные ошибки, — говорит Краснов. — Однако при явке в военкомат у гражданина есть возможность доказать, что он не подходит под параметры частичной мобилизации. Для этого потребуется предоставить подтверждающие документы. Например, в случае проблем со здоровьем — выписку из медкарты и медицинские справки, заверенные печатями и подписями врачей из клиник.
Все диагнозы и болезни, которые дают право на освобождение от военной службы, перечислены в «Расписании болезней». Ознакомиться с ними можно здесь. А подробные рекомендации о том, как получать медицинские документы и как они должны быть заполнены, можно найти здесь.
При наличии «брони» потребуются:
В случае необходимости заботы о близком родственнике также потребуются медицинские и иные документы, подтверждающие это.
Так или иначе, военкомат обязан повторно уточнить и сверить сведения о призывнике. Если после этого выяснится, что гражданин не подлежит мобилизации, его должны отпустить домой.
В случае если вы уверены, что вас или вашего близкого призвали ошибочно, а военкомат отказывается учитывать принесенные документы, вы можете:
Подробнее о тех, кто не подлежит призыву, а также ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «ВМ».