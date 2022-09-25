Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Частичная мобилизация должна проводиться в строгом соответствии с законодательством России, допущенные ошибки необходимо исправлять. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 сентября.

По его словам, к частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как от ее проведения зависят боеспособность армии РФ и решение целей спецоперации на Украине. Об ошибках, допущенных при мобилизации, необходимо сообщать в правительство, где их оперативно устранят.

— На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность. На обращения обязательно будем реагировать. Никого не оставим один на один с проблемами... Если допущена ошибка — необходимо ее исправить, — написал Володин в своем Telegram-канале.

До этого россиянам рассказали о порядке вручения повесток в рамках частичной мобилизации. Уточняется, что повестка подлежащему частичной мобилизации должна быть вручена только лично в руки и под подпись.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.