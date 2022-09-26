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Экстренные службы освободили проезжую часть после ДТП с велосипедистом в Раменках

Егор Провоторов
Происшествия
Экстренные службы освободили проезжую часть после ДТП с велосипедистом в Раменках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные экстренные службы оперативно освободили проезжую часть на Мосфильмовской улице в Москве после дорожного инцидента с велосипедистом.

Об этом сообщается на официальном канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram.

Около часа назад в Раменках водитель легкового автомобиля сбил курьера-велосипедиста. ДТП произошло в районе дома 17а по Мосфильмовской улице в тот момент, когда доставщик решил пересечь пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Информация о пострадавших в результате дорожного инцидента, а также обо всех его обстоятельствах в настоящий момент уточняется.

Также накануне сообщалось, что автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе в столице, на месте работали оперативные службы. Движение на участке временно осуществлялось по двум полосам из трех.

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