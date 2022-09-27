Мать Тимати с иронией ответила на вопрос о своем отъезде из России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в минувший понедельник, 26 сентября, прокомментировала заявления о том, что она якобы владеет недвижимостью за рубежом.

В рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в одной из социальных сетей мать знаменитости рассказывала об успехах внучки Алисы. Там же она отреагировала на различные домыслы подписчиков. Поклонники высказали предположение, что Симона Юнусова может уехать из России в любой момент, пишет ФАН.

— Вы не подскажите, какие у меня возможности и где дом за границей, а то я от старости, видимо, запамятовала, — поиронизировала она.

Накануне сам Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну в ближайшее время и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка. По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее внутренний валовый продукт. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону специальной военной операции РФ на Украине.