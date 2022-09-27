Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мать Тимати с иронией ответила на вопрос о своем отъезде из России

Егор Провоторов
Общество
Мать Тимати с иронией ответила на вопрос о своем отъезде из России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в минувший понедельник, 26 сентября, прокомментировала заявления о том, что она якобы владеет недвижимостью за рубежом.

В рубрике «вопрос-ответ» на своей странице в одной из социальных сетей мать знаменитости рассказывала об успехах внучки Алисы. Там же она отреагировала на различные домыслы подписчиков. Поклонники высказали предположение, что Симона Юнусова может уехать из России в любой момент, пишет ФАН.

— Вы не подскажите, какие у меня возможности и где дом за границей, а то я от старости, видимо, запамятовала, — поиронизировала она.

Накануне сам Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну в ближайшее время и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка. По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее внутренний валовый продукт. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону специальной военной операции РФ на Украине.

отъезд за границу Тимати Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте