«Ведомости»: Рогозин может стать полпредом президента РФ на Донбассе

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Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ, в который могут войти присоединенные в результате референдумов территории.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к администрации российского президента, решение по Рогозину может быть принято в ближайшее время, которое «с большой долей вероятности будет положительным». Один из собеседников издания объяснил необходимость создания нового федерального округа непростой ситуацией, поэтому на должность постпреда нужен «политический тяжеловес».

Другой близкий к администрации российского лидера источник объяснил возможное назначение чиновника на новый пост тем, что в новоиспеченных российских регионах будет «большой фронт работ». Исходя из того, что Рогозин после ухода из Роскосмоса находится без работы, он может занять эту должность.

Президент России Владимир Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» 15 июля.