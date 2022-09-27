Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Японского консула во Владивостоке отпустили и обязали покинуть Россию

Егор Провоторов
Общество
Японского консула во Владивостоке отпустили и обязали покинуть Россию
Фото: Unsplash

Задержанного во Владивостоке за сбор секретной информации японского консула Мотоки Тацунори отпустили из отделения полиции. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что дипломат был задержан за сбор секретных сведений.

По данным источника агентства, консул был задержан с поличным при получении за деньги информации ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества Москвы с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики западных стран на экономику Приморского края.

Дипломат признал вину в нарушении российских законов. В итоге Тацунори был объявлен персоной нон грата и должен покинуть РФ в течение двух суток.

Посольство Японии в России назвало это задержание неприемлемым и нарушающим Венскую конвенцию. Дипломатическое представительство выразило протест и сожаление в связи с происходящим.

До этого сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене

Япония Шпионаж Владивосток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте