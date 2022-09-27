Японского консула во Владивостоке отпустили и обязали покинуть Россию

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Задержанного во Владивостоке за сбор секретной информации японского консула Мотоки Тацунори отпустили из отделения полиции. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 сентября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что дипломат был задержан за сбор секретных сведений.

По данным источника агентства, консул был задержан с поличным при получении за деньги информации ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества Москвы с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики западных стран на экономику Приморского края.

Дипломат признал вину в нарушении российских законов. В итоге Тацунори был объявлен персоной нон грата и должен покинуть РФ в течение двух суток.

Посольство Японии в России назвало это задержание неприемлемым и нарушающим Венскую конвенцию. Дипломатическое представительство выразило протест и сожаление в связи с происходящим.

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