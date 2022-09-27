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Японское посольство в РФ назвало неприемлемым задержание консула во Владивостоке

Егор Провоторов
В мире
Японское посольство в РФ назвало неприемлемым задержание консула во Владивостоке
Фото: Пресс-служба Совфеда

Японское посольство в России назвало неприемлемым задержание консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил один из местных телеканалов.

Диппредставительство выразило протест и сожаление в связи с задержанием, отметив, что оно «нарушает Венскую конвенцию и является абсолютно неприемлемым», пишет ТАСС.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла шпионскую акцию японского консула во Владивостоке. Отмечается, что японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

При этом спецслужба обнародовала видео допроса японского представителя во Владивостоке. На кадрах видно, как Тацунори признает свою вину в нарушении российского законодательства.

До этого сотрудники ФСБ задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене

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