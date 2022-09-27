Два крупных коммуникационных коллектора отремонтировали в Москве

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Специалисты завершили ремонт крупных коммуникационных коллекторов «Проспект Вернадского» и «Осенний», расположенных в ЮЗАО и ЗАО. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений, работы завершены на пяти объектах, в том числе в конце сентября в коллекторах «Проспект Вернадского» и «Осенний», — заявил он.

По словам заместителя мэра, все мероприятия проводились без отключения проложенных в коллекторах коммуникаций. Во время проведения капремонта применялись передовые технологии.

Так, в коллекторе «Осенний» при обработке металлоконструкций использовали метод термодиффузионного цинкования. Он позволяет обеспечить эффективную защиту от коррозии и старения.

Коллекторное хозяйство столицы, добавил Бирюков, — это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ «Северянин-Ростокино» на северо-востоке столицы.