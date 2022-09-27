Густой туман опустился на Московский регион

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столичном регионе наблюдается густой туман. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— По данным на 6 часов утра очаги туманов наблюдаются в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах, — сказал он.

Синоптик добавил, что столичные аэродромы фиксируют ухудшение видимости до 100-300 метров. Подобное явление может привести к задержке прилетов и вылетов самолетов. Кроме того, туман может оказать влияние на движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По словам Леуса, туман возник в результате прошедших дождей, уменьшения плотности облаков и снижения температуры прошедшей ночью. Явления привели к конденсации влаги в воздухе, отметил он в своем Telegram-канале.

До этого сообщилось, что во вторник, 27 сентября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в городе пройдет небольшой дождь. Днем воздух в столичном регионе прогреется до 11-13 градусов выше нуля, а ночью температура воздуха опустится до 6-8 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в первой половине текущей недели москвичей ждут дожди и низкие температуры. Синоптик отметил, что потепление начнется со среды. Однако перед этим выпадет большое количество осадков.