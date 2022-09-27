Ряд трамвайных маршрут задерживается на Варшавском шоссе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе произошла задержка трамваев маршрутов №3, 16, 47 и 49. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка произошла в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта». Маршруты транспорта были временно изменены.

Жителей столицы призвали сохранять внимательность. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» им порекомендовали следить за сообщениями водителей.

С 24 сентября в разных районах столицы появился ряд новых остановок. Так, пассажиры могут воспользоваться пунктом «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8А Теплого стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.

Накануне сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 по Котельнической набережной.