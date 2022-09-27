Дептранс предупредил москвичей о плохой видимости на дорогах из-за тумана

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Из-за наступившего в Москве тумана видимость на дорогах сильно ограничена. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В Москве из-за тумана видимость сильно ограничена, — говорится в сообщении.

Жителей столицы призвали сохранять внимательность на дорогах. Водителям порекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и соблюдать дистанцию между автомобилями, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московском регионе наблюдается густой туман. По его словам, столичные аэродромы фиксируют ухудшение видимости до 100-300 метров. Подобное явление может оказать влияние на движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с «Вечерней Москвой», что в первой половине текущей недели горожан ждут дожди и низкие температуры. Синоптик отметил, что потепление начнется со среды. Однако перед этим выпадет большое количество осадков.