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Недоношенного младенца выкинули в мусорный контейнер на западе Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Недоношенного младенца выкинули в мусорный контейнер на западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

Тело недоношенного мальчика нашли в мусорном контейнере в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

Так, 26 сентября в мусорном контейнере рядом с многоквартирным домом на улице Матвеевская обнаружили тело младенца примерно пяти месяцев. По данному факту была организована доследственная проверка.

Вскоре удалось найти злоумышленницу. Ею оказалась 35-летняя женщина, которая родила в тот же день. По ее словам, плод не подавал признаков жизни, поэтому она поместила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер рядом с домом.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Еще одно тело новорожденной девочки нашли в Москве-реке на юге столицы 24 сентября. По словам источника «ВМ», мертвая девочка была рождена раньше срока. Примерный срок беременности матери во время родов составляет шесть месяцев.

Район Очаково-Матвеевское Смерть Дети Следствие
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