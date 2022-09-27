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Еще восемь молочных кухонь открыли в Москве после капремонта по новому стандарту

Лейла Алиева
Город
Еще восемь молочных кухонь открыли в Москве после капремонта по новому стандарту
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Сокольнический Вал Карта всех событий

Еще восемь молочно-раздаточных пунктов отремонтировали и ввели в эксплуатацию в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 27 сентября.

— После обновления мы открыли еще восемь молочных кухонь: четыре на востоке столицы, два пункта в Юго-Западном административном округе, а также по одному в СЗАО и ЮВАО. Таким образом, на сегодня обновили уже 13 пунктов — более половины из запланированных в этом году, — рассказала она.

По словам Раковой, все пункты отремонтировали по новому московскому стандарту. Так, открылись молочно-раздаточные пункты: № 61 на Сокольническом Валу, № 67 на Щелковском шоссе, № 70 на Хабаровской улице, № 84 на Суздальской улице, № 95 на Волочаевской улице, № 138 на Перекопской улице, № 151 на Коктебельской улице и № 209 на Туристской улице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Одной из форм поддержки семей с маленькими детьми является выдача бесплатного питания на молочной кухне. Кому полагается питание, что входит в состав продуктового набора и как его получить — в материале «Вечерней Москвы».

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