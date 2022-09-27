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Шесть участков для строительства домов по реновации подготовили в Можайском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Шесть участков для строительства домов по реновации подготовили в Можайском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

В Можайском районе Москвы подготовили шесть участков для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 27 сентября.

— Всего в Западном округе подобрали 23 территории для строительства новых домов на месте снесенных. Можайский район по этому показателю является лидером на западе столицы, — отметил он.

Новостройки возведут на месте снесенных домов. Так, семь зданий на территории района уже демонтировали, два расселили, а жители двух домов находятся в процессе переезда. При этом еще 137 домов в Можайском районе планируется расселить.

Специалисты уже начали работы по строительству пяти новостроек, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Другую новостройку по программе реновации уже планируется ввести в эксплуатацию в следующем году в столичном районе Котловка. В здании расположатся 378 квартир: 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 70 трехкомнатных. Фасады здания будут облицованы бетонной плиткой с мраморной крошкой под кирпич.

Строительство Жилье Благоустройство Реновация Можайский район
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