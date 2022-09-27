Москвичам порекомендовали ряд автобусов из-за задержки трамваев на Варшавском шоссе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Новоданиловский проезд Карта всех событий

Из-за задержки трамваев на Варшавском шоссе москвичи могут воспользоваться автобусами № е85, м86, м95, с910, с951 и дп91. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Вместо трамваев пользуйтесь автобусами № е85, м86, м95, с910, с951 и дп91. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение трамваев на участке восстановлено.

До этого сообщалось, что на Варшавском шоссе произошла задержка трамваев маршрутов №3, 16, 47 и 49. Уточняется, что транспорт не ходит в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта». Маршруты были временно изменены.

Накануне стало известно, что в кассах столичного метрополитена появились новые тематические билеты «Единый», посвященные юбилею Троицкого и Новомосковского административных округов города. Проездные поступили тиражом 200 тысяч экземпляров.