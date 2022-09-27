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Центр «Моя работа» проведет открытый отбор в крупную компанию в сфере автомобильных продаж

Лейла Алиева
Город
Центр «Моя работа» проведет открытый отбор в крупную компанию в сфере автомобильных продаж
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Щепкина, 38с1 Карта всех событий

Центр занятости населения «Моя работа» проведет открытый отбор в одну из крупнейших компаний в сфере автомобильных продаж. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

— 29 сентября собеседования с соискателями в формате открытого отбора проведет крупнейший российский автодилер «Рольф». Компания представит вакансии для сотен специалистов различных направлений, начиная от консультирования покупателей, заканчивая ремонтом и подготовкой автомобилей к продаже, — рассказала она.

При этом средняя зарплата будущих сотрудников составит примерно 100 тысяч рублей. Собеседования будут проводиться на позиции специалистов по работе с клиентами, выкупу и обмену автомобилей, автомехаников и техников. От кандидатов требуются высшее техническое образование или среднее профессиональное образование, а также опыт работы от одного года на релевантных должностях в этой сфере.

Также соискателям без опыта работы предлагается пройти собеседование на вакансию оператора кол-центра. Чтобы принять участие в открытом отборе необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте. Отбор пройдет с 14:00 до 16:00 во флагманском центре занятости населения «Моя работа» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно центр занятости «Моя работа» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого откроется совместный проект по трудоустройству специалистов сферы продаж и банковского сектора.

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