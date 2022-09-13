Центр «Моя работа» и Сбербанк открыли совместный проект по трудоустройству

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Центр занятости «Моя работа» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого откроется совместный проект по трудоустройству специалистов сферы продаж и банковского сектора. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Уверены, что наша коллаборация позволит соискателям оперативно выйти на работу в один из офисов банка и профессионально развиваться в новом коллективе, а Сбербанку — нанять квалифицированных сотрудников, — сказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уточняется, что в рамках сотрудничества москвичи смогут устроиться на должности старшего клиентского менеджера, клиентского менеджера прямых продаж и внешней дистрибуции, финансового консультанта и так далее. Обучением рекрутеров займутся HR-специалисты Сбербанка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил, что число россиян, находящихся под риском увольнения в стране, увеличивается. Подобное в первую очередь происходит из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Также сотрудники не торопятся выходить на рынок труда из-за наличия «подушки безопасности» в виде выплаченных зарплат. Такое мнение «Вечерней Москве» выразила эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.