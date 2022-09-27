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Выставка о карикатуристе Борисе Ефимове стартует 27 сентября в филиале Музея Победы

Александр Афонин
Город
Выставка о карикатуристе Борисе Ефимове стартует 27 сентября в филиале Музея Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

В Красногорском филиале Музея Победы 27 сентября состоится открытие выставки работ советского художника-графика Бориса Ефимова «Снайпер советской карикатуры». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Красногорский филиал, расположенный в бывшей Центральной антифашистской школе, хранит многочисленные экспонаты, свидетельствующие о мощном идеологическом противостоянии в годы Великой Отечественной. В их числе — подлинные работы Бориса Ефимова, — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Отмечается, что выставка приурочена ко дню рождения художника. В ее экспозиции гости смогут увидеть около 20 работ Ефимова. Его рисунками публиковались Главным политическим управлением Красной Армии для пропаганды вражеской армии.

Накануне сообщалось, что Большой кадетский бал состоится в Зале Полководцев Музея Победы 2 октября. Мероприятие начнется в 15:00, а чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию и откликнуться на мероприятие в качестве артиста.

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