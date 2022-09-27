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Шесть самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана во Внукове

Лейла Алиева
Общество
Шесть самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана во Внукове
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

В столичном аэропорту Внуково шесть рейсов ушли на запасной аэродром в связи с туманом. Об этом сообщили в пресс-службе гавани во вторник, 27 сентября.

— Международный аэропорт Внуково работает в сложных метеоусловиях, в Московском регионе густой туман. На запасной путь в другие аэропорты отправлены шесть рейсов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 8:00 часов по московскому времени горизонтальная видимость в аэропорту Внуково составляла 200–300 метров, а вертикальная — 60 метров, передает РИА Новости.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московском регионе наблюдается густой туман. По его словам, столичные аэродромы фиксируют ухудшение видимости до 100–300 метров. Подобное явление может оказать влияние на движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

В связи с этим жителей столицы призвали сохранять внимательность на дорогах. Водителям порекомендовали избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и соблюдать дистанцию между автомобилями.

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