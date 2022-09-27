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Государственные похороны экс-премьера Японии Абэ начались в Токио

Александр Афонин
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Государственные похороны экс-премьера Японии Абэ начались в Токио
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

В центре Токио началась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Похороны проходят в спортивно-концертном центре «Ниппон будокан». Церемония была открыта генеральным секретарем кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Он выступил от лица японского правительства. Во время внесения в зал урны с прахом Абэ артиллерийское подразделение Сил самообороны произвело 19 холостых выстрелов.

Отмечается, что государственные похороны экс-премьера стали первыми в стране с 1967 года. Тогда на том же уровне прошла церемония с бывшим премьер-министром Японии Сигэру Есида. Всего на прощание с политиком пришло более четырех тысяч человек, 700 из них представляли зарубежные страны, передает ТАСС.

8 июля стало известно, что злоумышленник напал с огнестрельным оружием на Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Он совершил два выстрела, вследствие чего политик упал на землю. В результате стрельбы бывший премьер-министр Японии скончался в больнице Медицинского университета города Нары. Ему было 67 лет.

Япония Похороны Синдзо Абэ
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