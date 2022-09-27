Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина появится в Хорошево-Мневниках

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Ледовый комплекс площадью более 43 тысяч квадратных метров появится на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации, — рассказал он.

Генеральный директор и застройщик Международной хоккейной академии имени Александра Овечкина Роман Мирончик отметил, что в рамках создания проекта была сформирована целостная многозадачная спортивная экосистема, которая соответствует передовым наработкам мировых хоккейных школ.

В академии будут заниматься воспитанием молодых хоккеистов. Кроме того, благодаря реализации проекта в городе появится не менее 200 новых рабочих мест. Строительные работы за счет инвестиционного капитала планируется начать в этом году, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в столице с начала года построили 14 спортивных объектов, общая площадь которых составляет свыше 100 тысяч квадратных метров.