Глава ЛНР Пасечник назвал референдум состоявшимся

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Предварительные итоги референдума о вхождении ЛНР в состав России будут обнародованы вечером последнего дня голосования. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник во вторник, 27 сентября.

— Референдум уже практически состоялся. Об этом, я думаю, скажу вечером, когда будут готовы предварительные итоги голосования, — отметил он.

По словам главы ЛНР, украинские провокаторы совершили неудачные попытки сорвать референдум, пишет ТАСС.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России уже стартовал в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

За первые четыре дня явка на референдум в ДНР составила 86,89 процента. В Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях 66,43 и 63,58 процента соответственно.