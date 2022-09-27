Минтранс попросил предоставить отсрочку от частичной мобилизации для авиаторов

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Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

В свою очередь Минобороны согласилось дать такую отсрочку. Для этого организации должны подготовить перечни профессий и списки сотрудников, которые не подлежат призыв по частичной мобилизации. Так, в этот список могут попасть пилоты и технические специалисты, кроме бортпроводнов, передают «Известия».

Также министру обороны России Сергею Шойгу поступило обращение, согласно которому предлагается внести учителей средней и начальной школы в список работников, не подпадающих под критерии частичной мобилизации. Уточняется, что в школах на сегодняшний день наблюдается дефицит в преподавателях труда, информатики и физкультуры. При призыве специалистов в рамках частичной мобилизации ситуация лишь усугубится.

До этого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.