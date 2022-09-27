Маршрут БКЛ учитывал перспективы развития города на стадии разработки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В процессе проектирования Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты учитывали требования транспортного обслуживания и потенциал градостроительного развития столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 27 сентября.

— Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды, — сказала она.

Княжевская добавила, что маршрут линии проходит через 26 районов города. В связи с этим, маршрут кольца нужно было проложить таким образом, чтобы были учтены все возможные ограничений. Кроме того, еще одной задачей было избежание дублирования трассы МЦК.

С запуском Большой кольцевой линии ее смогут воспользоваться более двух миллионов жителей прилегающих районов и 1,5 миллиона человек, работающих рядом со станциями.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили отделку в большей части пассажирской и технической зонах станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ. На стенах и балконе были смонтированы художественные композиции, изображающие фотографии и плакаты эпохи прошлого столетия.