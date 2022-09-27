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Дом по программе реновации построят в районе Люблино

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации построят в районе Люблино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

В столичном районе Люблино возведут новостройку для участников программы реновации. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 27 сентября.

В восьмисекционном здании переменной этажности построят подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.

— Стоит отметить, что дом рассчитан на 348 квартир, в каждой из которых будет лоджия. 88 квартир будут однокомнатными, 197 — двухкомнатными и 63 — трехкомнатными. Часть из них приспособят для комфортной жизни маломобильных граждан, — рассказала Яковлева.

Специалисты оснастят фасады системой с вентилируемым зазором и облицуют кирпичом. Территорию дома также благоустроят: сделают парковочные места, проезды и проложат пешеходные дорожки, оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха.

Новостройка расположится по адресу улица Верхние Поля, дом 19, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для строительства домов по программе реновации также подготовили шесть участков в Можайском районе Москвы. Уточняется, что семь зданий на территории района уже демонтировали, два расселили, а жители двух домов находятся в процессе переезда.

Строительство Жилье Район Люблино
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