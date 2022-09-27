Семеро детей и двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии после стрельбы в Ижевске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Еще семеро детей и двое взрослых находятся в реанимации после трагедии в Ижевской школе № 88. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Состояние пациентов оценивается как тяжелое. После улучшения показателей пострадавших планируют транспортировать в Москву — в Госпиталь имени Бурденко и Российскую детскую клиническую больницу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на главврача медицинского учреждения, где в данный момент находятся пациенты.

Трагедия, о которой идет речь, произошла ранним утром в понедельник, 27 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу во время занятий и начал стрелять.

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».