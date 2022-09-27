Два человека пострадали при столкновении двух грузовиков на МКАД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 109-й километр Карта всех событий

Два человека пострадали в результате столкновения двух грузовиков на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы во вторник, 27 сентября.

По информации ведомства, на 109 километре МКАД столкнулись грузовики «ГАЗ» и Volvo, следовавшие в одном направлении. В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которая выяснит обстоятельства произошедшего, сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Движение на участке затруднено.

Еще одна авария произошла в столице 26 сентября, в понедельник. Автомобиль сбил велосипедиста-курьера на западе столицы.