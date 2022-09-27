Военный комиссариат Москвы заявил о неразглашении сроков мобилизации в столице

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Сроки завершения мобилизационных мероприятий в столице не будут разглашаться. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев во вторник, 27 сентября.

— Составлен план отправки в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить (мобилизационные мероприятия — прим. «ВМ») в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением, — отметил он.

По словам Локтева, завершение мобилизации в Крыму объясняется тем, что количество граждан, пребывающих в запасе, гораздо меньше, чем в Москве, пишет ТАСС.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.