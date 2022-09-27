Военкома Магадана отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации

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Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку в связи ошибками во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов во вторник, 27 сентября.

— Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата, — рассказал он.

По словам Носова, благодаря своим профессиональным качествам исполняющий обязанности поставил все на свои места, а кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана пока подбирается, пишет РИА Новости.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Представитель Кремля также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются.

При проведении мобилизационных решений иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. «ВМ» рассказала, как этого избежать.