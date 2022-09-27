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В Госдуме рассмотрят поправки о гарантиях для мобилизованных россиян

Александр Афонин
Общество
В Госдуме рассмотрят поправки о гарантиях для мобилизованных россиян
Фото: Пресс-служба Госдумы

На пленарном заседании Госдумы России, которое пройдет во вторник, 27 сентября, будут рассмотрены законопроекты о предоставлении защиты мобилизованным гражданам и добровольцам. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Уточняется, что рассматриваемые законопроекты предусматривают трудовые гарантии для мобилизованных россиян. Так, предлагается ввести закон о сохранении рабочего места. Предполагается, что после принятия работник сможет вернуться на него в течение трех месяцев после прохождения службы.

Кроме того, при увольнении мобилизованного работника работодатель обязан будет выплатить зарплату за отработанное время. Сделать это необходимо не позднее дня приостановления трудового договора. По возвращении со службы в течение шести месяцев сотрудник получит право попросить отпуск в любое удобное для него время, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что на пленарном заседании Госдумы 27 сентября депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов, которые будут направлены на поддержку призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В частности, будут рассмотрены документы, которые предусматривают кредитные каникулы для этой категории лиц и защиту их трудовых прав.

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