Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Бирюлево Западное

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Бирюлево Западное
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 2Б Карта всех событий

На юге столицы специалисты построят дом по программе реновации, проект уже согласован Москомархитектурой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 27 сентября.

— Колористическое решение выполнено в сдержанной серо-бежевой гамме. Облицовку фасадов выполнят керамогранитными плитами с матовой поверхностью, вставки сделают из фиброцементных плит. В уровне первого этажа и на переходных балконах предусмотрена отделка бетонной плиткой с грубой текстурой, — рассказал он.

Новостройка будет состоять из двух смежных секций общей площадью 12 440 квадратных метров. Территорию дома также благоустроят: установят лавочки, велопарковки, сделают площадки для отдыха, кроме того, высадят многолетние кустарники и цветники.

Здание расположится по адресу Булатниковский проезд, владение 2б.

Еще один дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино. В восьмисекционном здании переменной этажности появится подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.

Строительство Жилье Район Бирюлево Западное Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Все мнения
О проекте