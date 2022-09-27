Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Бирюлево Западное

На юге столицы специалисты построят дом по программе реновации, проект уже согласован Москомархитектурой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 27 сентября.
— Колористическое решение выполнено в сдержанной серо-бежевой гамме. Облицовку фасадов выполнят керамогранитными плитами с матовой поверхностью, вставки сделают из фиброцементных плит. В уровне первого этажа и на переходных балконах предусмотрена отделка бетонной плиткой с грубой текстурой, — рассказал он.
Новостройка будет состоять из двух смежных секций общей площадью 12 440 квадратных метров. Территорию дома также благоустроят: установят лавочки, велопарковки, сделают площадки для отдыха, кроме того, высадят многолетние кустарники и цветники.
Здание расположится по адресу Булатниковский проезд, владение 2б.
Еще один дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино. В восьмисекционном здании переменной этажности появится подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.