Согласован проект строительства жилого дома по реновации в районе Бирюлево Западное

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Булатниковский проезд, 2Б Карта всех событий

На юге столицы специалисты построят дом по программе реновации, проект уже согласован Москомархитектурой. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 27 сентября.

— Колористическое решение выполнено в сдержанной серо-бежевой гамме. Облицовку фасадов выполнят керамогранитными плитами с матовой поверхностью, вставки сделают из фиброцементных плит. В уровне первого этажа и на переходных балконах предусмотрена отделка бетонной плиткой с грубой текстурой, — рассказал он.

Новостройка будет состоять из двух смежных секций общей площадью 12 440 квадратных метров. Территорию дома также благоустроят: установят лавочки, велопарковки, сделают площадки для отдыха, кроме того, высадят многолетние кустарники и цветники.

Здание расположится по адресу Булатниковский проезд, владение 2б.

Еще один дом по программе реновации построят в столичном районе Люблино. В восьмисекционном здании переменной этажности появится подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.