Microsoft ограничила обновление компьютеров до Windows 11 в России

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Американская корпорация Microsoft ограничила возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11 для российских пользователей.

При попытке скачивания и установки обновления через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. На сайте при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, скачивания не происходит, пишет ТАСС.

23 июня американская технологическая компания Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. Тогда в корпорации заявили, что окажут поддержку российским сотрудникам.

IT-эксперт Герман Клименко заявил, что запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Он уточнил, что в стране чаще всего используют два типа операционных систем — Windows и Mac. Кроме обозначенных, имеется система Linux, которая способна стать достойной альтернативой в будущем.