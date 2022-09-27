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Явка на референдум в ЛНР составила более 90 процентов к середине пятого дня

Александр Афонин

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Явка на референдум в ЛНР составила более 90 процентов к середине пятого дня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Явка на референдум в Луганской народной республике к середине пятого заключительного дня составила 90,64 процента. Об этом во вторник, 27 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

— Промежуточная явка по голосованию составляет на 12:00 (совпадает с московским временем — прим. «ВМ») 90,64 процента, — цитирует Кравченко РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стартовал заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России. Отмечается, что главным отличием заключительного дня станет переезд процедур на избирательные участки.

Позже глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что предварительные итоги референдума о вхождении республики в состав России будут обнародованы вечером последнего дня голосования. По его словам, украинские провокаторы совершили неудачные попытки сорвать мероприятие.

За первые четыре дня явка на референдум в ДНР составила 86,89 процента, в Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях 66,43 и 63,58 процента соответственно.

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