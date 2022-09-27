Стас Михайлов отменил свой концерт в Люберцах

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Певец Стас Михайлов принял решение об отмене своего концерта в подмосковных Люберцах.

— На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение — отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС «Триумф» в городе Люберцы, — заявил он.

Артист выразил надежду, что поклонники с пониманием отнесутся к данному решению, пишет РИА Новости.

Недавно певица Валерия решила приостановить концертную деятельность в связи с частичной мобилизацией в России. По ее словам, полностью отказываться от музыкальной деятельности она не собирается, однако хочет отложить концерты до лучших времен.

Кроме того, бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что отказывается выступать перед раненными в спецоперации на Украине военными. Свое решение она объяснила отсутствием подходящего репертуара.