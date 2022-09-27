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Пенсионер организовал похищение своих родственников, чтобы потребовать выкуп

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионер организовал похищение своих родственников, чтобы потребовать выкуп
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Пенсионер спланировал похитить близких родственников, чтобы потребовать от них выкуп. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 27 сентября.

По ее словам, в конце июля 2022 года, 68-летний мужчина узнал о том ,что у семейной пары его близких родственников есть крупная сумма денег. Пенсионер, желая ей завладеть, задумал похитить членов семьи и вывезти их из Краснодарского края в Москву, где на съемной квартире и планировал требовать у пленных выкуп.

Для того, чтобы реализовать свой план, мужчина нашел сообщников. Ими оказались сотрудники правоохранительных органов под прикрытием. Пенсионер передал «подельникам» персональные сведения потерпевших, а также 100 тысяч рублей на расходы по транспортировке похищенных и аренды квартиры для их содержания.

Именно в момент передачи денег подозреваемый был взят с поличным сотрудниками УВД по СВАО при поддержке Московского отряда спецназа «Гром».

Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц из корыстных побуждений».

На данный момент следствие собрало достаточно доказательств причастности подозреваемого к преступлению. В скором времени уголовное дело будет отправлено для утверждения обвинительного заключения, а после передано в суд для рассмотрения по существу.

Другая попытка похитить человека произошла в столице 27 августа. Женщина пыталась украсть с детской площадки чужого ребенка.

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