Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Холодильный переулок, 3к1с4 Карта всех событий

Появилось видео с места пожара на летней веранде ресторана на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура взяла под свой контроль выяснение обстоятельств и причин возгорания в ресторане на юге столицы. На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в Холодильном переулке, в доме № 3, корпус 1, строение 4. Горела летняя веранда на крыше четырехэтажного здания. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.