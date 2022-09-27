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Появилось видео с места пожара на летней веранде ресторана на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Появилось видео с места пожара на летней веранде ресторана на юге столицы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Холодильный переулок, 3к1с4 Карта всех событий

Появилось видео с места пожара на летней веранде ресторана на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура взяла под свой контроль выяснение обстоятельств и причин возгорания в ресторане на юге столицы. На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пожар, о котором идет речь, произошел в Холодильном переулке, в доме № 3, корпус 1, строение 4. Горела летняя веранда на крыше четырехэтажного здания. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.

Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.

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