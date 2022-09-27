Появилось видео с места пожара на летней веранде ресторана на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 27 сентября.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура взяла под свой контроль выяснение обстоятельств и причин возгорания в ресторане на юге столицы. На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб симоновский межрайонный прокурор Владимир Шараментов.
Пожар, о котором идет речь, произошел в Холодильном переулке, в доме № 3, корпус 1, строение 4. Горела летняя веранда на крыше четырехэтажного здания. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадавших нет.
Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома в Зеленограде. В огне погиб один человек.