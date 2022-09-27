Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились в Хамовниках

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Лужники Карта всех событий

В столичном районе Хамовники на улице Лужники специалисты организовали современные зоны для отдыха и занятий спортом. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и центру бокса. Расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность — два километра, — рассказал он.

По словам Бирюкова, специалисты также заменили асфальт на проезжей части и обновили систему освещения. Кроме того, на территории замостили 26 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудовали 115 гранитных пандусов, а также установили современный остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Также планируется озеленить территорию. Для этого поздней осенью высадят 15 новых деревьев и около 80 кустарников, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы начали готовить к зиме городские цветники.