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Херсонская область не будет объявлять независимость после референдума

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Херсонская область не будет объявлять независимость после референдума
Фото: depositphotos

Специального объявления о независимости Херсонской области по итогам референдума по вопросу присоединения региона к России не будет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо во вторник, 27 сентября.

— Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. А Российская Федерация — это независимое государство, поэтому какой-то промежуток времени он, наверное, технологически будет, просто объявляться не будет. Специального объявления не будет, — передает слова Сальдо РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До конца дня 26 сентября голосование проходило адресно и на придомовых территориях, а в последний день открылись участки, где смогут проголосовать местные жители.

По данным на 27 сентября, явка на референдум за первые четыре дня в ДНР составила 86,89 процента, в Луганской народной республике — 83,61 процента, а в Запорожской и Херсонской областях — 66,43 и 63,58 процента соответственно.

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