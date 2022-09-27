В Госдуме заявили, что смертная казнь не может рассматриваться как мера наказания

Фото: Пресс-служба Госдумы

Смертная казнь не может рассматриваться в качестве меры наказания в России. Об этом во вторник, 27 сентября, заявила зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

— Наша позиция неизменна. Мы неоднократно заявляли о том, что смертная казнь на сегодняшний день не рассматривается в качестве возможного вида наказания за какое бы то ни было преступление, — подчеркнула она.

Она уточнила, что в Уголовном кодексе России уже есть достаточно широкий спектр наказаний вплоть до пожизненного заключения. Это и так является весьма «мрачной перспективой» для преступников, передает слова Панькиной ТАСС.

До этого стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить поручение касательно консультаций о возвращении смертной казни. С предложением о возвращении смертной казни обратился на фоне трагедии в ижевской школе депутат Госдумы Константин Затулин.

Утром 27 сентября мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу Ижевска во время занятий и начал стрелять.

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».