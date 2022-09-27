В Госдуме подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил подготовить поручение по консультациям о возвращении смертной казни в РФ. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

На фоне трагедии в школе Ижевска депутат Госдумы Константин Затулин попросил парламентариев провести неотложные консультации с президентом, правительством и правоохранительными органами по вопросу возвращения смертной казни в Россию по решению суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи.

— Соответствующее протокольное поручение готовьте, а далее оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента, — ответил ему Володин.

По словам спикера Госдумы, данный вопрос должен быть обсужден, а решение будет приниматься исходя из мнения большинства, пишет РИА Новости.

Утром в понедельник, 27 сентября, мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу Ижевска во время занятий и начал стрелять. В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».