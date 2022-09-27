Новостройку по реновации на 286 квартир построят в составе ТПУ «Марьина Роща»

Новостройку по программе реновации на 286 квартир возведут в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Марьина Роща» к 2024 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 27 сентября.
— В районе Марьина Роща в составе одноименного ТПУ введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Работы планируется завершить в 2024 году, — отметил Загрутдинов.
Он добавил, что дом будет рассчитан на 286 квартир, пять из которых оборудуют для маломобильных граждан. При этом здание будет включать в себя подземную автостоянку, а также колясочную и комнату консьержа.
Фасады, как уточняется, облицуют фиброцементными панелями бежевого и кофейного оттенков. Кроме того, вход в жилой комплекс построят на уровне с поверхностью земли, чтобы семьям с колясками и маломобильным гражданам удавалось попасть в подъезд без чьей-либо помощи.
Территорию вокруг новостройки озеленят, а также оборудуют там детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
До этого председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала о строительстве новостройки в столичном районе Люблино для участников программы реновации.