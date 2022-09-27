Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей начальных классов

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Центр современной методики дошкольного и начального образования открыли в городе для повышения квалификации сотрудников сферы дошкольного образования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время визита в центр во вторник, 27 сентября.

— В Москве работают более 45 тысяч работников дошкольного образования... Родителям важно быть уверенными в качестве подготовки этих специалистов. Для повышения их компетенций мы открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования. В этом центре воспитатели обучаются новым практикам и обмениваются опытом с коллегами, — заявила Ракова.

По ее словам, в центре каждую неделю проводятся тренинги на разные темы — от основ читательской и математической грамотности детей до использования STEM-технологий в детских садах.

Заммэра подчеркнула, что единая система профессиональных требований для учителей и воспитателей формируется, чтобы каждый ребенок смог получить качественное образование.

Сам центр открылся еще в январе. За это время тренинги на его площадке посетили свыше 3,6 тысячи педагогов из 307 школ и детских садов Москвы.

До этого Ракова рассказала, что благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции: период освобождения от занятий будет отображаться в «Электронном журнале» МЭШ.