Бастрыкин поручил оценить действия ответственных лиц в Ижевске

Фото: Пресс-служба СК РФ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям должностных лиц в Ижевске в связи с трагедией в местной школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 сентября.

Он прилетел на место трагедии с первым заместителем главы ведомства Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России в связи с расследованием уголовного дела, связанного с нападением на ижевскую школу № 88.

Председатель СК лично осмотрел место происшествия, передал криминалистам и следователям несколько указаний, после чего возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.

Затем, как уточняется, Бастрыкин поручил дать оценку действиям должностных лиц, которые допустили трагедию.

Нападение, о котором идет речь, произошло в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу во время занятий и начал стрелять. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. Из них семеро детей и двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.