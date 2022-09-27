Бузова приняла участие в съемках реалити-шоу о заветных желаниях

Фото: Пресс-служба шоу

Телеведущая Ольга Бузова приняла участие в съемках реалити-шоу «МечтаЮ», в рамках которого организаторы воплощают мечты девушек со всей России.

— В проекте мы стараемся воплощать в первую очередь не материальные мечты, а те, которые помогают людям начать новую жизнь. С каждой участницей мы проходим путь из точки А до точки Б, помогая прийти туда, где мечта превращается в реальность, — рассказал организатор проекта Евгения Сергеенкова.

Съемки одного из выпусков шоу прошли в Москве. На мероприятие, как уточняется, приглашали и жителей города.

До этого сообщалось, что Бузова решила вложиться в недвижимость. Артистка приобрела в Сочи загородный дом, который обошелся ей в значительную сумму.

На новое приобретение знаменитость намекнула на своей странице в одной из социальных сетей. Несмотря на большое количество критики в свой адрес, теледива успела заработать целое состояние на своем творчестве и рекламных активностях. Артистка привыкла жить на широкую ногу, поэтому решилась на дорогостоящую покупку.