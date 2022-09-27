Аналитик Муртазин раскрыл способ обновить Windows в обход ограничений Microsoft

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Для корректной работы компьютера операционную систему необходимо регулярно обновлять, причем желательно делать это в автоматическом режиме. При этом, несмотря на проблемы с работой Windows в РФ, способ обновить систему все-таки существует. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, из-за ухода Microsoft из России с операционной системой Windows начались трудности.

— Есть проблемы и с пиратскими, и с официальными версиями, которые приписаны к России. Блокировки работают уже месяца два как. Microsoft заявляли об этом, тут все достаточно просто. Это было еще летом, они закрыли офис и ушли с российского рынка, — объяснил Муртазин.

При этом обновить ОС можно при помощи VPN-сервисов, подчеркнул аналитик. Научиться пользоваться VPN-сервисами несложно — это решает все проблемы с обновлениями Windows.

Обновлять Windows необходимо, чтобы избежать проблем с работоспособностью компьютера, предупредил эксперт.

— Обновлять однозначно нужно, потому что на сегодняшний день без обновления безопасности вы не сможете нормально пользоваться своим ноутбуком или компьютером. Вас банально могут взломать, вы потеряете свои данные. Кроме того, приложения могут работать некорректно, — рассказал Муртазин.

Самым лучшим вариантом будет подключить автообновление. Проблем с компьютером из-за этого возникать не должно, уверен специалист.

Если человек не доверяет Windows, он может выбрать другую ОС, добавил собеседник «ВМ».

— Например, можно ставить любые сборки Red Linux — с этим проблем нет вообще, все работает прекрасно. Если нужен всего лишь текстовый редактор, то все потребности человека будут закрыты. Но если вам нужно что-то другое, то этой ОС уже не хватит, — заключил эксперт.

Корпорация Microsoft ограничила возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11 для пользователей из России. При попытке скачивания обновления через Центр обновления Windows россиянам предлагают перейти на официальный сайт Microsoft. При попытке скачать загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера.