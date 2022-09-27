Фото: СК РФ

СК возбудил уголовное дело по факту трагедии в ижевской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 сентября.

На основании собранных доказательств дело возбудили по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По версии следствия, Артем Казанцев пошел на преступление, разделяя общие идеи фашизма, потому на его одежде была нацистская символика, а на пистолеты была нанесена атрибутика террористической организации «Колумбайн»*.

Преступник, как утверждается, хотел привлечь внимание неопределенного круга лиц к преступной идеологии. На оперативном совещании в Ижевске председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать данные об окружении Казанцева, а также выяснить обстоятельства приобретения им оружия и патронов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в понедельник, 26 сентября. Мужчина в черной одежде с нацистской символикой и балаклаве ворвался в школу во время занятий и начал стрелять. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

В результате трагедии погибли 17 человек, еще 24 пострадали. Из них семеро детей и двое взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Председатель СК Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск, где осмотрел место преступления и поручил оценить действия ответственных лиц, допустивших стрельбу в школе.

*«Колумбайн» — движение признано террористическим в России.